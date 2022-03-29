أخبار عاجلة

وزير الطاقة السعودي: المنطقة تواجه مخاطر متعددة

Lebanon 24
29-03-2022 | 02:11
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
وزير الطاقة السعودي: بيان المملكة الأسبوع الماضي كان واضحا بشأن عدم تحملها مسؤولية أمن الإمدادات
lebanon 24
29/03/2022 13:01:35 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية السعودية يبحث مع نظيره الفرنسي تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة
lebanon 24
29/03/2022 13:01:35 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية السعودية: العودة للاتفاق النووي يجب أن تكون منطلقا لعلاج قلق دول المنطقة
lebanon 24
29/03/2022 13:01:35 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية السعودية: ملتزمون مع شركائنا بالعمل على استقرار أسواق الطاقة (العربية)
lebanon 24
29/03/2022 13:01:35 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
05:55 | 2022-03-29
05:52 | 2022-03-29
05:51 | 2022-03-29
05:46 | 2022-03-29
05:38 | 2022-03-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website