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أردوغان: لم نتخل عن مسؤوليتنا في تحقيق السلم والأمن في المنطقة واستمرار الصراع لا يخدم أي طرف

Lebanon 24
29-03-2022 | 02:43
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