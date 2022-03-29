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نحاس: نقوم بما علينا واللجنة الوزارية تواصلت مع صندوق النقد وعندما أصبح الكابيتال كونترول ناضجاً ويأخذ موافقة حتميّة من صندوق النقد طرحناه (MTV)

Lebanon 24
29-03-2022 | 04:14
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