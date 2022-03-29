الرئيس ميقاتي طلب تحويل جلسة مجلس النواب لجلسة مناقشة عامة وعلى ضوء ذلك تطرح الثقة بالحكومة والرئيس بري يرد: هذه جلسة تشريعية ولم يصلني طلبا

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