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مجلس النواب يصادق على قانون الدولار الطالبي 10 الاف دولار في السنة على سعر صرف 8000 مع تضمنه مادة اتخاذ اجراءات قانونية بحق اي مصرف يمتنع (الجديد)

Lebanon 24
29-03-2022 | 04:29
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