كنعان: فتحنا الاعتماد الإضافي في موازنة 2022 لوزارة الداخلية بقيمة 300 مليار لجوازات السفر واقتراع المغتربين أصبح واقعاً منظماً ودليل على أنّ الانتخابات ستحصل بمواعيدها

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