ميقاتي مغادرا مجلس النواب: نلمس دعما كبيرا للبنان وسعيا لمساعدته،فيما داخل البلد نرى تخبطا وسعيا من قبل البعض لاستثمار كل الامور في الحملات الانتخابي

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