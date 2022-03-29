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ميقاتي مغادرا مجلس النواب: نلمس دعما كبيرا للبنان وسعيا لمساعدته،فيما داخل البلد نرى تخبطا وسعيا من قبل البعض لاستثمار كل الامور في الحملات الانتخابي
Lebanon 24
29-03-2022
|
06:48
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