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ميقاتي: بالامس سمعت كلاما يتعلق بالحكومة وبطرح الثقة بها، فقلت لم لا، طالما ان اوراقنا مفتوحة ونحن على استعداد لعرض ما لدينا بكل شفافية

Lebanon 24
29-03-2022 | 06:50
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الرئيس ميقاتي طلب تحويل جلسة مجلس النواب لجلسة مناقشة عامة وعلى ضوء ذلك تطرح الثقة بالحكومة والرئيس بري يرد: هذه جلسة تشريعية ولم يصلني طلبا
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29/03/2022 22:07:32 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر حكومية توضح: لهذه الاسباب طلب ميقاتي جلسة مناقشة عامة وطرح الثقة
lebanon 24
29/03/2022 22:07:32 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: لدينا مشاكل عدّة نحاول كحكومة معالجتها وخصوصاً الأمن الغذائي نسعى أن نؤمّنه بالإضافة إلى متابعة الأمور الماليّة والاقتصاديّة
lebanon 24
29/03/2022 22:07:32 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس ميقاتي في منتدى الدوحة: نحن بحاجة لرعاية عربيّة فالفراغ لا يسدّه إلا من أخطأ بخصوص لبنان ولكنّنا نعي تماماً أنّ قطر بجانبنا وكلّ الدول العربية ودول الخليج خصوصاً ستُعيد علاقاتها مع بلدنا ونحن بحاجة لهذه التطورات
lebanon 24
29/03/2022 22:07:32 Lebanon 24 Lebanon 24
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