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ميقاتي: من مهمات الحكومة اليوم اجراء الانتخابات النيابية ولا يمكن ان انساق الى الاستقالة كي لا تكون مبررا لتعطيل الانتخابات

Lebanon 24
29-03-2022 | 06:54
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