أخبار عاجلة

رئيس وفد التفاوض الروسي: عقد لقاء بين بوتين وزيلينسكي ممكن إذا توصلنا لاتفاق مع أوكرانيا

Lebanon 24
29-03-2022 | 07:55
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
رئيس وفد التفاوض الروسي: الاتفاق غير مرجح دون نزع سلاح أوكرانيا والاعتراف بشبه جزيرة القرم ودونيتسك ولوغانسك (الجزيرة)
lebanon 24
29/03/2022 21:57:14 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون: الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يتوقف عند أوكرانيا
lebanon 24
29/03/2022 21:57:14 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الفنزويلي يتصل ببوتين ويعرب عن دعمه القوي للإجراءات الروسية في أوكرانيا
lebanon 24
29/03/2022 21:57:14 Lebanon 24 Lebanon 24
مكتب رئيس أوكرانيا: وفد التفاوض الأوكراني طلب سحب القوات الروسية من كل أوكرانيا بما فيها القرم ودونباس
lebanon 24
29/03/2022 21:57:14 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
14:50 | 2022-03-29
14:33 | 2022-03-29
14:33 | 2022-03-29
14:13 | 2022-03-29
13:52 | 2022-03-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website