أخبار عاجلة

الوفد المفاوض الروسي: تلقينا مقترحات خطية من أوكرانيا تؤكد سعيها لأن تكون دولة محايدة وخالية من الأسلحة النووية

Lebanon 24
29-03-2022 | 08:26
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
الخارجية الأميركية: لا تستطيع أي دولة تتحلى بالمسؤولية في العالم أن تكون محايدة حيال الغزو الروسي لأوكرانيا
lebanon 24
29/03/2022 21:57:52 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوفد الروسي المفاوض: ما زال الطريق طويلا لإعداد اتفاق بين روسيا وأوكرانيا بشروط مقبولة للطرفين (الجزيرة)
lebanon 24
29/03/2022 21:57:52 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الروسية: نطالب بنزع السلاح من أوكرانيا وأن تكون دولة حياد
lebanon 24
29/03/2022 21:57:52 Lebanon 24 Lebanon 24
الوفد الروسي يصل إلى مدينة بريست البيلاروسية لبدء الجولة الثالثة من المفاوضات مع أوكرانيا (سكاي نيوز)
lebanon 24
29/03/2022 21:57:52 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
14:50 | 2022-03-29
14:33 | 2022-03-29
14:33 | 2022-03-29
14:13 | 2022-03-29
13:52 | 2022-03-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website