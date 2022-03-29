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بايدن خلال استقباله رئيس وزراء سنغافورة: حرب روسيا على أوكرانيا تهديد لأوروبا ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ (الجزيرة)

Lebanon 24
29-03-2022 | 11:53
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