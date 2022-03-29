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"العربية" نقلاً عن "سي أن أن": القوات الأميركية تدرب قوات أوكرانية على أسلحة جديدة في بولندا
Lebanon 24
29-03-2022
|
12:43
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