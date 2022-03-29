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أخبار عاجلة
رئيس الوزراء الإسرائيلي سيجري مشاورات أمنية مع وزيري الدفاع والأمن الداخلي (العربية)
Lebanon 24
29-03-2022
|
14:13
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