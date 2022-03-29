19
o
بيروت
28
o
طرابلس
20
o
صور
20
o
جبيل
19
o
صيدا
20
o
جونية
19
o
النبطية
20
o
زحلة
20
o
بعلبك
20
o
بشري
19
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
أخبار عاجلة
قصف صاروخي يستهدف قاعدة زليكان التابعة للقوات التركية شمالي العراق
Lebanon 24
29-03-2022
|
17:11
A-
A+
photos
0
A+
A-
مواضيع ذات صلة
مصدر أمني عراقي: قصف صاروخي يستهدف قاعدة زليكان شمال الموصل
Lebanon 24
مصدر أمني عراقي: قصف صاروخي يستهدف قاعدة زليكان شمال الموصل
30/03/2022 11:38:28
30/03/2022 11:38:28
Lebanon 24
Lebanon 24
هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية تركية شمالي العراق
Lebanon 24
هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية تركية شمالي العراق
30/03/2022 11:38:28
30/03/2022 11:38:28
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الدفاع التركية: قصف 80 موقعا شمالي العراق وسوريا بمشاركة 60 مقاتلة
Lebanon 24
وزارة الدفاع التركية: قصف 80 موقعا شمالي العراق وسوريا بمشاركة 60 مقاتلة
30/03/2022 11:38:28
30/03/2022 11:38:28
Lebanon 24
Lebanon 24
العراق: هجوم صاروخي يستهدف مطار بغداد الدولي ويلحق أضرار طفيفة بطائرات ومنشآت
Lebanon 24
العراق: هجوم صاروخي يستهدف مطار بغداد الدولي ويلحق أضرار طفيفة بطائرات ومنشآت
30/03/2022 11:38:28
30/03/2022 11:38:28
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة
الدولار بـ1500 ليرة من جديد.. في هذه الحالة
Lebanon 24
الدولار بـ1500 ليرة من جديد.. في هذه الحالة
06:35 | 2022-03-29
29/03/2022 06:35:20
Lebanon 24
Lebanon 24
تسعيرة المولدات المرتقبة نهاية آذار.. هكذا ستكون
Lebanon 24
تسعيرة المولدات المرتقبة نهاية آذار.. هكذا ستكون
11:06 | 2022-03-29
29/03/2022 11:06:20
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر مستجدات جريمة أنصار.. هذا ما جرى مؤخراً مع السوري الموقوف
Lebanon 24
آخر مستجدات جريمة أنصار.. هذا ما جرى مؤخراً مع السوري الموقوف
12:24 | 2022-03-29
29/03/2022 12:24:02
Lebanon 24
Lebanon 24
تطورٌ بارز يُدخل جنبلاط مرحلة حرِجة "انتخابياً".. ما حصل خالف التوقعات
Lebanon 24
تطورٌ بارز يُدخل جنبلاط مرحلة حرِجة "انتخابياً".. ما حصل خالف التوقعات
05:00 | 2022-03-29
29/03/2022 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ عن سقوط طائرة مدنية فوق إحدى المناطق يثير ضجّة.. ما حقيقته؟
Lebanon 24
خبرٌ عن سقوط طائرة مدنية فوق إحدى المناطق يثير ضجّة.. ما حقيقته؟
11:30 | 2022-03-29
29/03/2022 11:30:36
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
09:20 | 2021-12-04
أ ف ب : ماكرون يعلن عن مبادرة فرنسية سعودية لمعالجة الأزمة بين الرياض وبيروت
04:28 | 2022-03-30
المبعوث الأميركي لليمن: ندعم الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل سلمي شامل
04:20 | 2022-03-30
المبعوث الدولي لليمن: يجب التوصل إلى حل سياسي في اليمن
04:19 | 2022-03-30
حركة المرور كثيفة من البربير - كورنيش المزرعة - مار الياس (التحكم المروري)
04:01 | 2022-03-30
عون استقبل رئيس "مجموعة العمل الاميركية من اجل لبنان" السفير إدوارد غابريال وسفيرة اميركا في لبنان دوروثي شيا وعرض معهما للأوضاع الراهنة في لبنان والتطورات الاخيرة
03:58 | 2022-03-30
الرئيس عون استقبل المنسقة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا واطلع منها على مداولات مجلس الأمن حول الأوضاع في لبنان وتنفيذ القرار ١٧٠١
فيديو
ليس فقط كريس روك... ويل سميث صفع صحافياً من أوكرانيا في روسيا! (فيديو)
Lebanon 24
ليس فقط كريس روك... ويل سميث صفع صحافياً من أوكرانيا في روسيا! (فيديو)
16:00 | 2022-03-29
30/03/2022 11:38:28
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو قديم لزيلينسكي يمثل أمام بوتين والأخير يضحك.. ما حقيقته؟
Lebanon 24
فيديو قديم لزيلينسكي يمثل أمام بوتين والأخير يضحك.. ما حقيقته؟
08:30 | 2022-03-29
30/03/2022 11:38:28
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر سار... فعالية كبيرة للقاحات ضدّ حالات "كورونا" الشديدة والوفيات! (فيديو)
Lebanon 24
خبر سار... فعالية كبيرة للقاحات ضدّ حالات "كورونا" الشديدة والوفيات! (فيديو)
06:21 | 2022-03-29
30/03/2022 11:38:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact