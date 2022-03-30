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عون استقبل رئيس "مجموعة العمل الاميركية من اجل لبنان" السفير إدوارد غابريال وسفيرة اميركا في لبنان دوروثي شيا وعرض معهما للأوضاع الراهنة في لبنان والتطورات الاخيرة
Lebanon 24
30-03-2022
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