الرئيس عون استقبل المنسقة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا واطلع منها على مداولات مجلس الأمن حول الأوضاع في لبنان وتنفيذ القرار ١٧٠١

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