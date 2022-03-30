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وزارة الدفاع النرويجية تزوّد أوكرانيا بأسلحة إضافية من طراز M72 مضادة للدبابات

Lebanon 24
30-03-2022 | 07:17
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