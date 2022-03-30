الرئيس عون: طلبت مساعدة قداسة البابا في حل مسألة النازحين السوريين من خلال تقديم المساعدة للسوريين في ديارهم بدل مساعدتهم في لبنان وجددت دعوة قداسته لزيارة لبنان

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