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بوتين يوقع مرسوماً يحظر على مؤسسات الدولة استخدام برامج كمبيوتر أجنبية في البنية التحتية الحساسة من 2025

Lebanon 24
30-03-2022 | 10:33
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