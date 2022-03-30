ميقاتي في جلسة مجلس الوزراء: منذ تسلمنا المسؤولية ونحن مدركون حجم التحديات التي تواجهنا وأمامنا مسؤوليات جسام في وقف الانهيار الحاصل في البلد ومعالجة ما أمكن من ملفات ووضع الملفات الاخرى على سكة الحل

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