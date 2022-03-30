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ميقاتي في جلسة مجلس الوزراء: منذ تسلمنا المسؤولية ونحن مدركون حجم التحديات التي تواجهنا وأمامنا مسؤوليات جسام في وقف الانهيار الحاصل في البلد ومعالجة ما أمكن من ملفات ووضع الملفات الاخرى على سكة الحل

Lebanon 24
30-03-2022 | 10:35
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