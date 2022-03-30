ميقاتي: المجتمع الدولي كله مساند لنا ويدعم الحكومة بكل معنى الكلمة وهذا الأمر لمسته ايضا خلال زيارتي الى قطر خلال لقاءاتي مع امير قطر ورئيس الحكومة ووزراء خارجية قطر وسلطنة عمان والكويت والاردن

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