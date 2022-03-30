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ميقاتي: ندائي الى الجميع بتحمل المسؤولية ونحن في انتظار انجاز الاتفاق مع صندوق النقد

Lebanon 24
30-03-2022 | 10:43
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ميقاتي في مستهل الجلسة الحكومية: نحن في انتظار انجاز الأتفاق مع صندوق النقد وليتحمل الجميع مسؤوليته
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30/03/2022 21:32:31 Lebanon 24 Lebanon 24
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