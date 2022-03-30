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الدفاع الروسية: قواتنا وسعت هجماتها واخترقت دفاعات الجيش الأوكراني وتشتبك مع اللواء 53 في فيليكايا نوفاسولكا (الجزيرة)
Lebanon 24
30-03-2022
|
11:15
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