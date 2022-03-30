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الحكومة الإيطالية: بوتين أبلغ رئيس الوزراء بنظام دفع واردات الغاز مقابل الروبل (العربية)

Lebanon 24
30-03-2022 | 12:29
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