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مكاري: بما يتعلق ببند الاستقراض بين الحكومة ومصرف لبنان تقرر طلب هيئة التشريع والاستشارات للنظر بمدى قانونية الاجازة لتوقيع عقد الاستقراض استنادا لموافقة الحكومة او مجلس النواب

Lebanon 24
30-03-2022 | 12:32
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