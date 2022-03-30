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الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية تحتجز أكثر من 4,5 مليون شخص كرهائن (العربية)

Lebanon 24
30-03-2022 | 14:44
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