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البنتاغون: قوات فاغنر الروسية لديها نحو 1000 مقاتل في دونباس (العربية)

Lebanon 24
30-03-2022 | 14:53
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