مع تراجع الدولار وانحسار التفاؤل بشأن أوكرانيا...ارتفاع في اسعار الذهب!

ارتفعت أسعار الذهب قرابة 1% اليوم الأربعاء بدعم من تراجع الدولار وتجدد الشكوك بشأن احتمالية التوصل لوقف لإطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا.وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 1932.14 دولار للأونصة، كما ارتفعت العقود الآجلة الأميركية للذهب 1.1% عند التسوية إلى 1939 دولارا للأونصة.من جهة أخرى، أغلقت الأسهم الأوروبية على انخفاض يوم الأربعاء بعد الجولة الأخيرة من المحادثات بين روسيا وأوكرانيا بهدف إيجاد حل للصراع.كانت الأسهم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ متفاوتة في تعاملات الأربعاء حيث يترقب المستثمرون التطورات المحيطة بالحرب في أوكرانيا.كما تراجعت الأسهم الأميركية أيضًا، منهية سلسلة مكاسب للسوق استمرت ما يقرب من 4 جلسات متتالية.بينما شهدت أسعار النفط صعود بنحو 3% بفعل شح المعروض واحتمالات عقوبات جديدة على روسيا.ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 24.78 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.6% إلى 988.27 دولار.كما ارتفع البلاديوم 4.6% إلى 2246.69 دولار بعد انخفاضه لأدنى مستوى في أكثر من شهرين عند 2032.97 دولار أمس الثلاثاء.