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وزارة الصحة الفلسطينية: 7 إصابات 3 منها في حالة الخطر جراء الإصابة برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحام مخيم جنين

Lebanon 24
31-03-2022 | 01:37
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