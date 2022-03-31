أخبار عاجلة

وزيرا الخارجية والطاقة التركيان يعتزمان زيارة إسرائيل وفلسطين في أيار المقبل

Lebanon 24
31-03-2022 | 03:43
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية الإسرائيلية: إسرائيل تستضيف قمة إقليمية دبلوماسية غير مسبوقة الأسبوع المقبل تضم وزراء خارجية أميركا والإمارات والبحرين والمغرب
lebanon 24
31/03/2022 14:31:43 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس التركي يؤكد زيارة نظيره الإسرائيلي إلى أنقرة وسط مارس المقبل
lebanon 24
31/03/2022 14:31:43 Lebanon 24 Lebanon 24
"الجزيرة" نقلاً عن "أكسيوس": الرئيس الإسرائيلي يقوم بزيارة رسمية إلى الإمارات بداية من الأحد المقبل
lebanon 24
31/03/2022 14:31:43 Lebanon 24 Lebanon 24
"وول ستريت جورنال": الناتو يخطط لاجتماع على مستوى وزراء الخارجية في السادس والسابع من نيسان المقبل في بروكسل
lebanon 24
31/03/2022 14:31:43 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
07:19 | 2022-03-31
07:16 | 2022-03-31
07:15 | 2022-03-31
07:10 | 2022-03-31
07:07 | 2022-03-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website