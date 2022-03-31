أخبار عاجلة

الكرملين: يجب التوافق على بنود أي اتفاق روسي أوكراني بين مسؤولي كل من البلدين قبل عقد قمة بين بوتين وزيلنسكي

Lebanon 24
31-03-2022 | 06:55
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
وزارة الخارجية القطرية: نرحب بالوساطة التركية بين روسيا وأوكرانيا ونأمل في اتفاق سلام شامل بين البلدين
lebanon 24
31/03/2022 18:20:09 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية التركية: نتوقع مفاوضات في الأيام المقبلة للحديث عن بنود الاتفاق وعن لقاء بوتين وزيلنسكي
lebanon 24
31/03/2022 18:20:09 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس وفد التفاوض الروسي: عقد لقاء بين بوتين وزيلينسكي ممكن إذا توصلنا لاتفاق مع أوكرانيا
lebanon 24
31/03/2022 18:20:09 Lebanon 24 Lebanon 24
الكرملين: بوتين يعرب في اجتماعه بأعضاء مجلس الأمن الروسي عن أسفه لمماطلة أوكرانيا في المفاوضات مع روسيا
lebanon 24
31/03/2022 18:20:09 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
11:18 | 2022-03-31
11:15 | 2022-03-31
11:15 | 2022-03-31
11:13 | 2022-03-31
11:04 | 2022-03-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website