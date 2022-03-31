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رويترز: فريق من صندوق النقد الدولي يزور لبنان لبحث التطورات الاقتصادية وما إذا كان بإمكان الصندوق دعم البلاد
Lebanon 24
31-03-2022
|
10:37
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