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الخارجية الأميركية: لدينا "اختلافات تكتيكية" لا استراتيجية مع إسرائيل بشأن إيران

Lebanon 24
31-03-2022 | 15:49
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