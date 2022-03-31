الاستخبارات البريطانية: ⁧‫روسيا‬⁩ تعيد تنظيم ما بين 1200 و2000 من قواتها في ⁧‫جورجيا‬⁩ في ثلاث كتائب لتعزيز غزوها لأوكرانيا‬⁩

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