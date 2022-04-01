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أخبار عاجلة
"الجزيرة" عن محافظ كييف: الوضع في العاصمة لا يزال خطيرا وأنصح من يريد العودة إليها بالتروي
Lebanon 24
01-04-2022
|
07:57
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