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برنامج الأغذية العالمي: دخول أول قافلة مساعدات إلى إقليم تيغراي لأول مرة منذ 3 أشهر

Lebanon 24
01-04-2022 | 08:33
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