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الرئيس الأوكراني: على روسيا تنفيذ مبادرة فرنسا لفتح ممرات إنسانية في ماريوبول
Lebanon 24
01-04-2022
|
08:54
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