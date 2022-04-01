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بايدن: 30 دولة قررت الإفراج عن احتياطيات من النفط لمنع ارتفاع الأسعار (العربية)

Lebanon 24
01-04-2022 | 11:10
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