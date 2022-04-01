أخبار عاجلة

ألمانيا: سلاح الجو سيكون الأكثر استفادة من خطة إنفاق دفاعية بقيمة 100 مليار يورو (العربية)

Lebanon 24
01-04-2022 | 11:50
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
مفوض العدل الأوروبي: بلجيكا جمدت أصولا روسية بقيمة 10 مليارات يورو
lebanon 24
02/04/2022 00:27:43 Lebanon 24 Lebanon 24
الحكومة الألمانية: شولتز أبلغ بوتين أن الدفع مقابل الغاز الروسي سيكون بالدولار أو باليورو (العربية)
lebanon 24
02/04/2022 00:27:43 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة المالية في لوكسمبورغ: جمدنا أصولا روسية بقيمة 2.5 مليار يورو في إطار العقوبات الغربية (الشرق)
lebanon 24
02/04/2022 00:27:43 Lebanon 24 Lebanon 24
بايدن طلب زيادة بقيمة 35 مليار دولار في ميزانية الدفاع للعام الحالي مقارنة بـ2021 (العربية)
lebanon 24
02/04/2022 00:27:43 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
17:18 | 2022-04-01
17:15 | 2022-04-01
17:14 | 2022-04-01
17:13 | 2022-04-01
17:12 | 2022-04-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website