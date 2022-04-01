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أخبار عاجلة
اطلاق نار في مخيم الرشيدية جنوب مدينة صور بين شاب من آل جمعة وآخر من آل الشعبي، ولا معلومات عن وقوع اصابات.
Lebanon 24
01-04-2022
|
13:29
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