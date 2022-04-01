أخبار عاجلة

الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله: أبارك لكم جميعا حلول شهر رمضان المبارك وأسال الله أن يوفقنا لقيامه وصيامه وكل الأعمال الحسنة والمباركة فيه

Lebanon 24
01-04-2022 | 13:49
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: كل المؤشرات تدل على أنّ الانتخابات النيابية ستجري في موعدها
lebanon 24
02/04/2022 00:30:20 Lebanon 24 Lebanon 24
السيد حسن نصرالله خلال مقابلة مع قناة "العالم": حجم القدرات البشرية للمقاومة لا مثيل لها في تاريخ حركات المقاومة
lebanon 24
02/04/2022 00:30:20 Lebanon 24 Lebanon 24
السيد نصرالله في حوار تلفزيوني... اليكم التفاصيل
lebanon 24
02/04/2022 00:30:20 Lebanon 24 Lebanon 24
هل يرمّم السيد نصرالله الجرّة التي كسرها باسيل ؟
lebanon 24
02/04/2022 00:30:20 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
17:18 | 2022-04-01
17:15 | 2022-04-01
17:14 | 2022-04-01
17:13 | 2022-04-01
17:12 | 2022-04-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website