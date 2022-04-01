أخبار عاجلة

وزارة الخزانة الأميركية تضيف 120 كيانا روسيا وبيلاروسيا لقائمة العقوبات

Lebanon 24
01-04-2022 | 18:54
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
وزارة الخزانة الأميركية: فرض عقوبات على 13 فردا وكيانا روسيا
lebanon 24
02/04/2022 03:34:40 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الخزانة الأميركية تفرض عقوبات جديدة على 15 شخصية وكيانا روسيا
lebanon 24
02/04/2022 03:34:40 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الخزانة الأميركية: العقوبات على روسيا تطال شخصيات مقربة من الرئيس بوتين
lebanon 24
02/04/2022 03:34:40 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة التجارة الأميركية تضيف 73 طائرة إلى قائمة منتهكي ضوابط الصادرات الأميركية إلى روسيا (الشرق)
lebanon 24
02/04/2022 03:34:40 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
19:28 | 2022-04-01
19:07 | 2022-04-01
18:56 | 2022-04-01
18:55 | 2022-04-01
18:26 | 2022-04-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website