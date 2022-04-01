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نيويورك تايمز: واشنطن ستعمل على نقل دبابات سوفيتية الصنع لدونباس لدعم دفاعات أوكرانيا

Lebanon 24
01-04-2022 | 20:00
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