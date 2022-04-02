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مستشار الرئيس الأوكراني: احتياطات الدولة من النقد الأجنبي والذهب 29 مليار دولار

Lebanon 24
02-04-2022 | 04:45
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