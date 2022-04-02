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جبران باسيل عبر "تويتر": يحلّ شهر رمضان المبارك هذا العام محمّلاً بآمال الناس وانتظاراتها لانفراجات بعد ازمات وازدهار بعد نكبات وسلام بعد حروب ومؤامرات كلّفت منطقتنا ووطننا أثمانًا باهظة

Lebanon 24
02-04-2022 | 04:57
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باسيل: يحلّ رمضان هذا العام محمّلاً بآمال الناس لانفراجات
lebanon 24
02/04/2022 12:39:19 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله: أبارك لكم جميعا حلول شهر رمضان المبارك وأسال الله أن يوفقنا لقيامه وصيامه وكل الأعمال الحسنة والمباركة فيه
lebanon 24
02/04/2022 12:39:19 Lebanon 24 Lebanon 24
"الجديد": السفير السعودي وليد بخاري اجرى اتصالا بالرئيس فؤاد السنيورة تم فيه تبادل التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك
lebanon 24
02/04/2022 12:39:19 Lebanon 24 Lebanon 24
هذا ما قاله ميقاتي في بداية شهر رمضان المبارك
lebanon 24
02/04/2022 12:39:19 Lebanon 24 Lebanon 24
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