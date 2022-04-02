جبران باسيل عبر "تويتر": يحلّ شهر رمضان المبارك هذا العام محمّلاً بآمال الناس وانتظاراتها لانفراجات بعد ازمات وازدهار بعد نكبات وسلام بعد حروب ومؤامرات كلّفت منطقتنا ووطننا أثمانًا باهظة

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