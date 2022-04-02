أخبار عاجلة

فرنسا: نرحب بجهود مجلس التعاون الخليجي المبذولة لصالح الحوار اليمني - اليمني (العربية)

Lebanon 24
02-04-2022 | 06:55
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
أمين عام مجلس التعاون يجدد الدعوة للحوثيين للمشاركة في المشاورات اليمنية (العربية)
lebanon 24
02/04/2022 20:54:10 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي: المشاورات اليمنية ستؤسس آليات للعمل الإنساني والمستقبل السياسي
lebanon 24
02/04/2022 20:54:10 Lebanon 24 Lebanon 24
بو غنطوس: سيكون لدول مجلس التعاون وجامعة الدول العربية موقف من لبنان الرسمي إذا أهدر المبادرة الخليجية
lebanon 24
02/04/2022 20:54:10 Lebanon 24 Lebanon 24
العربية عن مجلس التعاون الخليجي: استمرار الهجمات الحوثية يعكس رفضها لجميع مساعي السلام باليمن
lebanon 24
02/04/2022 20:54:10 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
13:48 | 2022-04-02
13:36 | 2022-04-02
13:09 | 2022-04-02
12:59 | 2022-04-02
12:38 | 2022-04-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website