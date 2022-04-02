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الاتحاد الأوروبي: دول التكتل ستواجه "تباطؤا" في النمو الاقتصادي بسبب الحرب في أوكرانيا لكنها لن تواجه "ركودا" (الشرق)

Lebanon 24
02-04-2022 | 07:32
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