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أخبار عاجلة
جمهورية دونيتسك "الانفصالية": حوالي ألف شخص لقوا حتفهم إثر قصف القوات الأوكرانية أراضينا منذ بداية 2022 (الشرق)
Lebanon 24
02-04-2022
|
08:08
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