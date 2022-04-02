أخبار عاجلة

الجزائر: لدينا مليارات إضافية من الغاز لكنها لن تعوض الغاز الروسي (الشرق)

Lebanon 24
02-04-2022 | 08:11
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
رئيس الوزراء البولندي: طلب روسيا دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل "ابتزاز" ولن نستسلم لذلك (الشرق)
lebanon 24
02/04/2022 20:56:00 Lebanon 24 Lebanon 24
بايدن: نسعى لتقليص احتياجات أوروبا من الغاز الروسي عبر تمكينها من الحصول على 15 مليون متر مكعب إضافية من الغاز
lebanon 24
02/04/2022 20:56:00 Lebanon 24 Lebanon 24
الكرملين: غاز بروم و CNPC الصينية توقعان عقدا لتوريد 10 مليارات متر مكعب من الغاز الروسي للصين
lebanon 24
02/04/2022 20:56:00 Lebanon 24 Lebanon 24
مئات المليارات.. تقديرات تكشف ما تجنيه روسيا من قطاع النفط والغاز
lebanon 24
02/04/2022 20:56:00 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
13:55 | 2022-04-02
13:54 | 2022-04-02
13:48 | 2022-04-02
13:36 | 2022-04-02
13:09 | 2022-04-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website